Двое пострадавших при захвате заложников в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

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Состояние двоих пострадавших при захвате заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области оценивается как тяжелое, а еще двоих сотрудников УФСИН – средней степени тяжести. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, слова которого передает телеграм-канал администрации региона.

Сейчас врачи проводят операции в районной больнице. Себелев подчеркнул, что в медучреждении имеется достаточное количество медикаментов, перевязочного материала, а также компонентов крови. Он добавил, что оказание помощи пострадавшим находится под контролем.

"Медицинская служба Суровикинского района усилена двумя хирургическими бригадами из областного центра, одной из Калачевской центральной районной больницы, а также тремя бригадами скорой помощи территориального центра медицины катастроф и вертолетом "Ансат" для эвакуации пострадавших", – подытожил он.

Между тем подруга семьи сотрудника колонии № 19 Романа Пономарева рассказала в беседе с RT, что мужчина освобожден и сейчас находится в больнице. Соответствующую информацию она получила от родных пострадавшего, которые звонили в приемную колонии после захвата заложников. Женщина также подтвердила сведения об освобождении начальника колонии Андрея Девятова.

В свою очередь, жена другого сотрудника ИК-19 Юрия Маврина рассказала, что у супруга повреждено ухо. Однако сейчас мужчина, по ее словам, находится в больнице.

"Наверное, смог сбежать, спастись", – предположила женщина, добавив, что ее муж работает в данной колонии уже три года. Раньше, как она утверждает, обстановка в ИК-19 была нормальной и спокойной, без каких-либо конфликтов.

Захват заложников в колонии № 19 в Волгоградской области произошел во время заседания дисциплинарной комиссии 23 августа. По данным оперативных служб, помещение захватили не менее трех заключенных, отбывающих наказание в данной ИК. По информации СМИ, злоумышленники были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство.

В результате один сотрудник ФСИН убит, еще четверо были госпитализированы.

Директор ФСИН уже доложил Владимиру Путину об инциденте. Сейчас организованы мероприятия по освобождению заложников, сотрудники полиции и силовые органы проводят оперативные мероприятия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура Волгоградской области также организовала проверку в ИК-19.

