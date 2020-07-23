Первое заседание по делу Ефремова будет отложено – адвокат

13:05
Фото: Москва 24
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал Москве 24, что он и его партнер не смогут присутствовать 29 июля на предварительном слушании процесса по уголовному делу в отношении артиста.
"Меня не будет 29 июля на суде. У меня командировка. Я буду в Новосибирске, а партнер – в Йошкар-Оле 29 числа. Будем откладываться", – рассказал Пашаев.
Также, по его словам, дети Михаила Ефремова не планируют присутствовать на судебном заседании, чтобы поддержать отца.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова 20 июля. Оно было возбуждено после произошедшего 8 июня ДТП со смертельным исходом. Обвиняют Ефремова по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Предварительное слушание дела в отношении Ефремова Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля. Его рассмотрит судья Елена Абрамова.
Абрамова известна по делу бывшего полковника Дмитрия Захарченко, в котором вынесла обвинительный приговор. Также она осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку и вынесла приговор об аресте активиста Константина Котова.
Все необходимые экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова проведены – МВД
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