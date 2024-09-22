Al Jazeera: Израильские военные захватили офис телеканала Al Jazeera на Западном берегу

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Израильские военные с оружием проникли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Израильские силы совершили налет на офис телеканала Al Lazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу и ввели 45-дневное закрытие", – указано в сообщении.

Отмечается, что израильские солдаты ссылаются на решение суда. Они приказали сотрудникам забрать оборудование и покинуть офис.

Ранее, 19 сентября, армия обороны Израиля нанесла удары по объектам ливанского движения "Хезболла". На следующий день, 20-го числа, Израиль нанес удар по Бейруту. В результате 8 человек погибли и еще 59 граждан числятся пострадавшими. При этом состояние восьми пострадавших оценивается как крайне тяжелое, они остаются в реанимации.

Атаки Израиля происходят на фоне инцидентов с подрывами пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств, которые осуществлялись в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. В общей сложности погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.

