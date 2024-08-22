На юго-востоке Москвы ликвидирован пожар в аквапарке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты МЧС России ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров в трехэтажном здании аквапарка "Фэнтази" на Люблинской улице в Москве. Об этом сообщается в пресс-службе столичного МЧС.

До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули около 100 человек, поэтому эвакуация не понадобилась. При этом информация о пострадавших не поступала.

О возгорании аквапарка стало известно утром 22 августа. По словам очевидцев, эпицентром стала сауна, расположенная на втором этаже.

Ранее огонь охватил территорию бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Сперва площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь распространился на 3,5 тысячи "квадратов".

В свою очередь, открытое горение удалось локализовать на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ.