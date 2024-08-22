Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на Люблинской улице в Москве, сообщили очевидцы Москве 24.

По их словам, эпицентром возгорания стала сауна, расположенная на втором этаже. Людей уже эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Днем ранее на юге столице загорелась квартира. Инцидент случился в жилом доме в Южном Чертанове, однако спасателям удалось вынести из пожара женщину с ребенком. Позже похожий инцидент произошел на западе города, на Солнцевском проспекте, где загорелся мусор и автомобили. Оба возгорания были ликвидированы.

