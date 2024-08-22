22 августа, 10:36Происшествия
Пожар произошел в аквапарке "Фэнтази" на Люблинской улице в Москве
По их словам, эпицентром возгорания стала сауна, расположенная на втором этаже. Людей уже эвакуировали, на месте работают экстренные службы.
Днем ранее на юге столице загорелась квартира. Инцидент случился в жилом доме в Южном Чертанове, однако спасателям удалось вынести из пожара женщину с ребенком. Позже похожий инцидент произошел на западе города, на Солнцевском проспекте, где загорелся мусор и автомобили. Оба возгорания были ликвидированы.
10 машин сгорело в пожаре на Солнцевском проспекте в Москве