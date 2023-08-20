В центре Мали в результате атаки боевиков погиб 21 человек – СМИ

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Вооруженные боевики убили по меньшей мере 21 мирного жителя в результате нападения на деревню Яроу региона Мопти в центральной части Мали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников.

Уточняется, что нападение было совершено в пятницу, 18 августа.

"Это была настоящая бойня, вооруженные люди ворвались в деревню и открыли огонь по людям. Число убитых и раненых составляет от 20 до 30 человек", – сообщил один из источников.

Второй собеседник агентства уточнил, что число погибших составляет 21 человек, среди них есть и женщины, а еще 11 человек получили различные ранения. Официального подтверждения этой информации пока нет, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее переходные правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что любая военная интервенция в Нигер будет равносильна объявлению войны в том числе и этим двум странам.

Оба государства также заявили, что в случае военной интервенции в Нигер Буркина-Фасо и Мали будут готовы покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

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