В США жителей штата Айова эвакуировали из-за торнадо

20 июля, 03:53
Фото: depositphotos/vicnt2815
Американский штат Айова пострадал от торнадо. Стихия вызвала разрушения и привела к эвакуации жителей. Несколько человек получили ранения, сообщает местное издание De Moines Register.
В городе Пелла удар стихии пришелся на одно из местных предприятий. Сообщается о серьезном ущербе и нескольких пострадавших работниках, которые были госпитализированы.
К экстренной эвакуации жителей вынуждены были прибегнуть в Маршаллтауне. В городе фиксируются разрушения зданий. Смерч повредил башню на историческом здании городского суда.
Пострадала и одна из городских больниц, ее пациенты были переведены в другое учреждение.
Из-за утечек газа никого не пускают в город Бондурант. Во многих домах нет электричества.
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