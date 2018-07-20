В США жителей штата Айова эвакуировали из-за торнадо

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Американский штат Айова пострадал от торнадо. Стихия вызвала разрушения и привела к эвакуации жителей. Несколько человек получили ранения, сообщает местное издание De Moines Register.

В городе Пелла удар стихии пришелся на одно из местных предприятий. Сообщается о серьезном ущербе и нескольких пострадавших работниках, которые были госпитализированы.

К экстренной эвакуации жителей вынуждены были прибегнуть в Маршаллтауне. В городе фиксируются разрушения зданий. Смерч повредил башню на историческом здании городского суда.

Пострадала и одна из городских больниц, ее пациенты были переведены в другое учреждение.

Из-за утечек газа никого не пускают в город Бондурант. Во многих домах нет электричества.