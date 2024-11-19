Сумма арестованного имущества экс-мэра Сочи в 100 раз превысила ущерб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в 100 раз превышает сумму ущерба по уголовному делу, сообщил РИА Новости его адвокат Павел Зайцев.

По его словам, таким образом, нарушено постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вмененного ущерба и штрафа.

Зайцев уточнил, что сумма вменяемых участков составляет 3,7 миллиона рублей. Их арестовали. Адвокат добавил, что такое решение является незаконным и подлежит отмене.

Ранее суд в Москве продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому до 17 февраля 2025 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статей "Присвоение или растрата".

Также суд избрал домашний арест до 12 января 2025 года как меру пресечения жене Копайгородского Янине. Женщина была задержана 12 ноября, когда явилась на допрос в Следственный департамент МВД в качестве свидетеля в рамках дела своего мужа.

Кроме того, Мещанский суд Москвы арестовал более 30 объектов недвижимости по делу бывшего мэра Сочи и его супруги. В перечень имущества, на которое был наложен арест, вошла квартира площадью 150 метров на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области, а также квартиры, дома и земельные участки в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Наложенный на имущество и банковские счета арест был продлен до 15 февраля. Общая сумма составляет около 600 миллионов рублей.

Копайгородского задержали в ЛНР 25 сентября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.