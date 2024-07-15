Губернатор Севастополя заявил об угрозе перехода природного пожара на постройки

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сухая трава загорелась на территории приусадебных участков в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он предупредил, что из-за сильного ветра огонь, площадь которого на данный момент составляет три гектара, может распространиться на другие деревянные постройки. В связи с этим людей эвакуировали из зоны пожара.

На месте задействованы подразделения МЧС, Черноморского флота, лесхоза, спасательной службы и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества. Глава региона попросил всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности, так как в Севастополе уже третий день загораются различные объекты.

Лес и трава воспламенились 14 июля под Новороссийском на площади три гектара. Спустя время огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна".

Пожар на территории базы удалось потушить, но огонь в лесу продолжал распространяться. В связи с пожарами в Новороссийске ввели режим ЧС, а следователи завели дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

В результате пожар перешел в категорию "крупный". Пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.

На данный момент пострадали два человека, которые обратились за медпомощью в городскую больницу № 1 Новороссийска. От госпитализации они отказались. В пункте временного размещения остаются 17 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.

