Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 32 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 32 гектаров, сообщили представители МЧС России в телеграм-канале ведомства.

Изначально лес и трава загорелись на трех гектарах в районе хутора Дюрсо. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в связи с ландшафтными пожарами на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как огонь распространился на площадь 26 гектаров. На тот момент к тушению были привлечены 222 человека и 48 единиц техники.

Накануне, 13 июля, в Краснодаре загорелось производственное здание. Огонь распространился на 1 500 "квадратов". На месте происшествия работали 90 пожарных и 37 единиц техники. В тушении также был задействован пожарный поезд. К утру 14 июля МЧС России удалось потушить возгорание.