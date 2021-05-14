Ректор колледжа рассказал о студенте, устроившем стрельбу в Казани

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ректор колледжа, в котором учился устроивший стрельбу в школе в Казани, рассказал подробности жизни стрелка. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, молодой человек учился на четверки и пятерки, участвовал в жизни колледжа, был волонтером, однако за последние полгода с ним-что-то случилось.

Ранее Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех и добавил, что с Татарстаном вся Россия.

Глава государства сообщил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Путин отметил, что сейчас главная задача заключается в борьбе за жизни самих пострадавших, для этого будут использованы все медицинские возможности.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.