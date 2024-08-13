Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). Бои с украинскими военнослужащими продолжаются в Курской области с 6 августа.

Согласно последним данным, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. Общие потери ВСУ при этом составили на курском направлении до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

Владимир Путин не исключил возможность осуществления Киевом новых атак на приграничные регионы РФ, к которым нужно быть готовыми.