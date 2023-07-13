Подозреваемый в убийстве капитана Ржицкого показал, как совершал преступление

Следственный комитет (СК) России в своем телеграм-канале опубликовал видеоролик, в котором подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко показал, как совершал преступление.

На кадрах мужчина в окружении сотрудников СК держит в руках оружие. Он рассказал, что после первого выстрела из пистолета Ржицкий пригнулся и развернулся к нему. После этого Денисенко совершил в замначальника еще один выстрел.

Находясь в зале суда, подозреваемый заявил, что следил за жертвой в течение пяти дней. Он также сообщил, что раскаивается в содеянном.

Несмотря на наличие двойного гражданства, одно из которых украинское, Денисенко заявил, что никак не связан и не сотрудничал с киевскими властями. Кураторов на Украине, по словам подозреваемого, у него не было, а найденные при обысках билеты в Турцию и Швейцарию он якобы приобрел самостоятельно.

"Сам купил билеты. Там жена и младшие дети", – ответил Денисенко на вопрос о том, кто приобрел ему билеты до Цюриха.

Денисенко совершил убийство Ржицкого 10 июля. Последний был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

На следующий день, 11 июля, правоохранители задержали предполагаемого убийцу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, его смогли найти на съемной квартире в Туапсе. Она рассказала, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

Позже следователи выяснили, что подозреваемый планировал вылететь в Турцию, а после мужчина намеревался отправиться в Швейцарию.

Суд арестовали Денисенко на два месяца. Его заключили под стражу до 10 сентября 2023 года.



СК РФ показал кадры допроса подозреваемого в убийстве Ржицкого