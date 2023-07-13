СК потребовал арестовать подозреваемого в убийстве Ржицкого

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет РФ направил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского края Станислава Ржицкого. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", – поделились в ведомстве.

С подозреваемым была проведена проверка показаний на месте, уточнили в Следственном комитете.

10 июля уроженец Украины Денисенко несколько раз выстрелил в Ржицкого. Последний был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

На следующий день, 11 июля, правоохранители задержали предполагаемого убийцу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, его смогли найти на съемной квартире в Туапсе. Она рассказала, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

Позже следователи выяснили, что подозреваемый планировал вылететь в Турцию. Уже после республики мужчина намеревался отправиться в Швейцарию.