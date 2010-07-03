Тело мужчины нашли у теплотрассы на востоке Москвы

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Тело мужчины с ссадинами и ушибами обнаружили у теплотрассы в районе Гольяново на востоке столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, 10 апреля труп обнаружили прохожие. Мужчина 40-45 лет без признаков жизни был найден на улице Байкальская.

На теле зафиксировали ссадины и кровоподтеки в области головы и ягодиц. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти.

Устанавливаются личность мужчины и обстоятельства его гибели. Следователи проводят проверку.