МЧС остановило утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) смогло остановить утечку аммиака на пивзаводе в Донецке. Об этом сообщили в ведомстве.

В ликвидации аварии было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС.

Ранее сообщалось, что утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими войсками Донецкого пивоваренного завода в Калининском районе. В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что зона поражения составляет 2 километра.

В МЧС ДНР уточнили, что в результате происшествия по предварительной информации, один человек погиб и два пострадали. Площадь пожара на предприятии составляет 600 квадратных метров.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". По Петровскому району города выпустили 9 снарядов калибра 152 миллиметра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.