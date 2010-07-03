Возгорание в Мытищах не сказалось на ресурсоснабжении потребителей электроэнергии

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Возгорание на участке газопровода не сказалось на ресурсоснабжении потребителей электроэнергии городского округа Мытищи и близлежащих населенных пунктов региона. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Ему присвоен третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание на участке газопровода.

В Центре медицины катастроф рассказали, что в результате пожара пострадали 12 человек, один из них вертолетом был доставлен в ожоговый центр Подольска.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.

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