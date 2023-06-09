СК РФ попросил арестовать причастных к хищению спирта со склада МВД в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Сотрудники Следственного комитета РФ ходатайствуют об аресте лиц, которые были причастны к хищению метилового спирта в Самарской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Отмечается, что в ГСУ СК РФ в данный момент расследуются дела по фактам массового отравления суррогатным сидром граждан в нескольких регионах России.

"Индивидуальный предприниматель и учредитель ООО "Анди" Анар Гусейнов в поселке Винтай города Самары с 2022 года производил напиток "Мистер Сидр", который поставлялся в различные регионы России", – указано в сообщении.

В ходе расследования следователи установили, что в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Самарской области" 6 тонн метилового спирта, который впоследствии был продан Артему Айрапетяну. Он нелегально поставлял спирт Гусейнову.

Один из сотрудников полиции помогал Егоровым в похищении спирта, подчеркнули в ведомстве.

"В результате ядовитое вещество было использовано при производстве спиртосодержащего напитка, который поставлен в ряд регионов России", – отметили в СК.

Айрапетян был задержан, ему предъявили обвинения по делу о производстве, перевозке и хранении продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.

В отношении Егоровых и Гребенкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта, они были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что мужчины признали свою вину. Алексей Егоров был объявлен в розыск.

"Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу", – резюмировали в ведомстве.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в России были предъявлены Гусейнову 6 июня.

Ранее МВД РФ установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Отмечалось, что партия спирта находилась на территории склада с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий.

В связи с выявлением хищения спирта глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александра Ремнева.



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