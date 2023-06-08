Общее число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97

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Суррогатным сидром на территории России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что Минздрав продолжает осуществлять мониторинг состояния пострадавших. Один пациент поправился и был выписан, трое остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 25 человек – в тяжелом.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер сидр" выявили в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Бизнесмену из Самарской области, который был задержан в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром, 6 июня предъявили обвинения.

Позже его арестовали на два месяца, по 4 августа 2023 года включительно.



МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром