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Общее число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Суррогатным сидром на территории России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.
"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 97 человек", – заявили в ведомстве.
Отмечается, что Минздрав продолжает осуществлять мониторинг состояния пострадавших. Один пациент поправился и был выписан, трое остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 25 человек – в тяжелом.
Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер сидр" выявили в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
В связи с произошедшим Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.
Бизнесмену из Самарской области, который был задержан в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром, 6 июня предъявили обвинения.
Позже его арестовали на два месяца, по 4 августа 2023 года включительно.
МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром
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