В Финском заливе приступили к устранению повреждений российского кабеля связи

Фото: ТАСС/AP/Jussi Nukari

Российский кабель связи "Балтика" начали ремонтировать на дне Финского залива. Об сообщает "Радио 1" со ссылкой на финские СМИ.

Речь идет о кабеле длиной около одной тысячи километров между Санкт-Петербургом и Калининградом, который пролегает через финские и шведские экономические зоны.

Как отмечают иностранные издания, к устранению неполадок уже приступило судно "Спасатель Карев". По предварительной информации, канал могли повредить вместе с газопроводом Balticconnector и подводным кабелем между Швецией и Эстонией.

Об обрыве кабеля в районе исключительной экономической зоны Финляндии сообщалось ранее. Финские власти просили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом.

В свою очередь, Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Говорилось, что трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Финская полиция считает причастным к повреждению газопровода Китай. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.



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