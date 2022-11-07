Дядя подозреваемого в деле о пожаре в костромском клубе усомнился в вине племянника

Фото: kostroma.sledcom.ru

Подозреваемый в деле о пожаре в костромском клубе Станислав Ионкин может быть не виноват, заявил его дядя Сергей Ворсин.

"Я даже сомневаюсь, что это он сделал, честно говоря. Я не в курсе, что он в Костроме был. Что он там вообще делал? Нормальный парень, спокойный всегда, отзывчивый. О хулиганских поступках с его стороны я не слышал", – передает "360" его слова.

Мужчина рассказал, что Ионкин ранее служил в войсках. По его словам, когда он узнал о пожаре, то сразу созвонился с родителями Ионкина, чтобы выяснить, что произошло.

Ворсин отметил, что все родственники сейчас пребывают в состоянии шока и не знают всех подробностей случившегося. Близким подозреваемого приходится узнавать всю информацию из СМИ.

Дядя подозреваемого обратил внимание на некоторые странности в деле о пожаре.

"В новостях говорят, что там какая-то драка завязалась. Где он взял сигнальный пистолет? Как бы он его провез? На вокзалах стоят металлоискатели", – добавил он.

Ворсин предположил, что на его племянника могли просто переложить ответственность.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.



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