Глава МЧС назвал предварительную причину взрыва в доме в Нижневартовске

Фото: 86.mchs.gov.ru

Причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Министр также подтвердил информацию о том, что в квартире, где произошло ЧП, был не один баллон. Он добавил, что одна из жительниц дома накануне чувствовала запах гари и сообщила об этом соседу.

Куренков также уточнил, что дом не был газифицирован.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них, затем взорвался второй. ЧП произошло в жилом доме на улице Мира.

По последним данным, погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы. Двое из них находятся в реанимации с ожогами 90% тела.

В Нижневартовске введен режим ЧС муниципального характера. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут находиться люди.



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