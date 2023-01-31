Франция потеряла 409 млн евро из-за отказа поставок РФ вертолетоносцев типа Mistral

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Из-за отказа поставок России двух вертолетоносцев типа Mistral Франция потеряла в 2015 году 409 миллионов евро. Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на счетную палату Франции.

Отмечается, что первоначально потери оценивались вдвое меньше – примерно в 200 миллионов евро. Решение об отказе поставки вертолетоносцев принял в 2015 году Франсуа Олланд, занимавший тогда пост президента Франции, после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года.

Как подчеркивает издание, это решение было принято после долгих колебаний и внешнего давления окружения, в том числе Польши.

Строительство двух вертолетоносцев типа Mistral началось в 2011 году по заказу ВМФ России. После расторжения контракта из-за событий на Украине и антироссийских санкций Франция выплатила России более 949 миллионов евро, а сами корабли продала Египту.

В понедельник, 30 января, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности передачи самолетов украинской стороне. Французский лидер сделал акцент на том, что поставляемое Украине вооружение не должно наносить удары по территории РФ.

Лидер французского движения "Патриоты", экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Франции следует прекратить поддерживать стратегию НАТО, которая может привести к третьей мировой войне. Ранее Филиппо призвал страну выйти из Альянса после слов главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о готовности к прямой конфронтации с Россией.

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