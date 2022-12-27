В Госдуме ответили, кто сможет стать миротворцем в конфликте на Украине

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Первая замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что настоящим миротворцем станет тот, кто убедит Украину принять условия, которые выдвигает Россия. Об этом сообщает "Лента.ру".

По ее словам, уже многие пытались отметиться в качестве миротворцев, например французский лидер Эммануэль Макрон и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Однако Журова подчеркнула, что уговаривать нужно не российскую сторону, поскольку она всегда была открыта к диалогу.

Киев, в свою очередь, выдвигает совершенно неприемлемые условия, считает парламентарий.

"В итоге тот, кто убедит украинскую сторону принять наши условия, тот и будет миротворцем. Этот человек должен убедить Украину. Нас ни в чем убеждать не надо. Я не думаю, что самая большая проблема в том, чтобы посадить Владимира Путина и Владимира Зеленского за стол переговоров", – высказалась она.

Журова также добавила, что украинского лидера нужно убедить не делать громких заявлений.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш может стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к диалогу по Украине, если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт, учитывающее российские интересы. Он также подчеркивал, что сейчас условия Киева по урегулированию конфликта и старта переговоров с Москвой неадекватны и нереалистичны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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