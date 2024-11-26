Bloomberg: Великобритания впервые при Стармере поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

Фото: 123RF/designer491

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

"Они были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России", – указано в материале.

При этом, согласно данным источника, данные поставки были произведены непублично. Отмечается, что ракеты Киеву передали после того, как у украинских сил истощились запасы дальнобойных ракет.

Точное количество ракет и сроки их прибытия на Украину не уточняются.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что действующий американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже СМИ сообщили о том, что администрация Байдена также одобрила применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.

В ответ на удары Украины западными ракетами по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.