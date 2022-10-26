В Белом доме заявили, что взгляды Маска и властей США на украинский кризис расходятся

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Взгляды американского миллиардера Илона Маска и администрации Соединенных Штатов на украинский кризис расходятся, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в Вашингтоне считают, что решения о каких-либо уступках Москве может принимать только сам Киев.

"Послушайте, он (Маск. – Прим. ред.) является частным лицом с частной компанией. <...> Позиция правительства [США] относительно того, как мы видим движение данного процесса, очень ясна: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины", – сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

Ранее Маск заявил, что самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине является достижение компромисса по Крыму.

Предприниматель отмечал, что полуостров является ключевой частью РФ и предлагал собственный план, направленный на урегулирование конфликта, предполагающий установление Крыма "федеральной частью России".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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