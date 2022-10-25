Граждан Индии призвали покинуть Украину

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В МИД Индии рекомендовали гражданам страны как можно быстрее покинуть Украину. Об этом сообщает The Economic Times.

Представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи направил соответствующую инструкцию посольству на Украине. В своем обращении он рассказал о возможных путях выезда из страны.

Так, граждане Индии могут покинуть Украину через границы с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

Во время пересечения границы представитель министерства призвал сограждан соблюдать меры безопасности.

Ранее МИД Ирана призвал своих граждан воздержаться от поездок на Украину в ближайшее время, а уже находящимся в стране людям рекомендовал покинуть ее. Такие меры якобы необходимы из-за эскалации конфликтов и усиления нестабильности на Украине. С аналогичным призывом выступил Китай, Казахстан и США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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