Баку и Ереван согласовали в США две статьи проекта мирного соглашения – МИД Армении

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Главы МИД Азербайджана и Армении согласовали на переговорах в США с 1 по 4 мая две статьи проекта мирного соглашения, сообщил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с британским министром по делам Европы Лео Доэрти.

По его словам, тогда между Баку и Ереваном был достигнут определенный прогресс по двум статьям, а по ряду других статей стал возможным прямой и искренний диалог.

"Могу сказать, что стороны лучше понимают озабоченности и намерения друг друга", – пояснил Мирзоян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, если тот обеспечит безопасность проживающих там армян. Он отметил, что обе страны готовы признать территориальную целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий. Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Пашинян добавил, что важно создать гарантии который исключат этнические чистки на данной территории.

В минувшем апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призвал Еревен подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.