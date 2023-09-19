Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

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Российские миротворцы с 12:00 19 сентября фиксируют огромное количество нарушений прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сказано в бюллетене Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что миротворцы помогают оказывать медпомощь раненым, а также эвакуируют мирных граждан из самых опасных районов. По данным Минобороны, на протяжении всего дня в расположение контингента было доставлено около 469 человек, включая 185 детей. Врачи оказали квалифицированную медпомощь девяти пострадавшим, в том числе и четырем детям.

Командование миротворцев РФ призывает стороны прекратить боевые действия и продолжить переговоры.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявлял, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Минздрав региона сообщил, что пять гражданских погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

Жители Еревана вышли на центральную площадь Еревана. Они требуют от Азербайджана прекратить военные действия и скандируют лозунги против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Также протестующие перекрыли в Ереване проспект рядом со зданием правительства.

Главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и сообщили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

В Ереване начались протесты из-за обострения ситуации в Карабахе