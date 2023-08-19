Под Киевом прогремел взрыв

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В районе Киева прогремел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел около ТЦ "Променада" и магазина "Ашан" в районе Софиевской Борщаговки. Отмечается, что поднялся столб дыма, при этом тревога не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко позже уточнил, что взрыв произошел на территории промзоны у Киевской кольцевой дороги. Информации о пострадавших не поступало.

По информации местных СМИ, взрыв также прогремел в Черниговской и Полтавской областях, а затем в Сумской, Киевской и Житомирской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 19 августа в ряде городов на западе Украины прозвучали взрывы. В частности, о звуках взрывов сообщили в Хмельницкой областной военной администрации. Помимо этого, украинские издания писали о мощных взрывах в Виннице, Львове и Житомире.

В ночь на 15 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Через некоторое время СМИ начали сообщать о звуках взрывов в Днепропетровске, а также во Львове и Луцке.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.