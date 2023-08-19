Взрывы прогремели в нескольких городах Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ряде городов на западе Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и власти.

В частности, о звуках взрывов сообщили в Хмельницкой областной военной администрации. Помимо этого, украинские издания пишут о мощных взрывах в Виннице, Львове и Житомире.

В данный момент воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровненской областях страны.

В ночь на 15 августа воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Через некоторое время СМИ начали сообщать о звуках взрывов в Днепропетровске, а также во Львове и Луцке.

В Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.