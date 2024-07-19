Ким Чен Ын выразил солидарность КНДР с проводимой РФ спецоперацией

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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с делегацией РФ выразил поддержку и солидарность властей и народа Северной Кореи с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча Ким Чен Ына и российской военной делегации во главе с замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко прошла в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.

В рамках переговоров стороны подчеркнули важность и необходимость взаимодействия между двумя государствами в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.

Северокорейский лидер также отметил, что армии РФ и КНДР должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.

Во время визита Владимира Путина в КНДР в июне он заключил с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты собираются удвоить усилия, направленные на сдерживание КНДР, в связи с развитием ее партнерства с Россией.