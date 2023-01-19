Посол РФ сообщил, что его вызов в МИД Канады не касался заявлений Лаврова

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Российский посол в Оттаве Олег Степанов сообщил, что его вызов в канадский МИД касался ситуации с разрушением жилого дома в Днепре и не затрагивал высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Степанова, встреча прошла по предсказуемым "линиям общезападной пропаганды". Дипломат отверг попытки Оттавы возложить вину за трагедию в Днепре на Россию.

"Канадцы обвиняют нас во всех смертных грехах, на голубом глазу в том, что якобы руководство России отдавало приказ непосредственно ударить по жилому объекту", – приводит слова главы дипмиссии РИА Новости.

В ходе беседы с канадскими властями Степанов напомнил о ситуации с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, который сначала сказал, что на дом упала российская ракета, которую перехватила украинская ПВО, а затем заявил, что ошибся, и подал в отставку.

Посол России также обратил внимание на то, что киевский режим продолжает размещать военную инфраструктуры в жилых кварталах, нарушая законы войны. Степанов подчеркнул, что трагедия в Днепре стала результатом преступных и бездумных действий Киева.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Степанова вызвали во внешнеполитической ведомство из-за высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова о создании США антироссийской коалиции для окончательного решения "русского вопроса".

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