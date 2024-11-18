МИД Италии не стал менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

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Власти Италии продолжат придерживаться прежней позиции по использованию вооружений на Украине. Об этом заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя сообщения о разрешении США на подобные удары.

По его словам, Рим остается на стороне Киева и продолжит его поддерживать, однако одновременно с этим необходимо работать над миром. Италия выступает за проведение мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии.

"Необходимо препятствовать эскалации. Что касается нас, мы продолжим следовать нашей линии, которым мы придерживались всегда, то есть использование нашего вооружения внутри территории Украины, это не меняет нашего курса, мы продолжаем идти в этом направлении", – цитирует Таяни РИА Новости.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о разрешении президентом США Джо Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России. Эти ракеты якобы могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

Официально в Вашингтоне пока не подтвердили данные сообщения. Вместе с тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что администрация США действительно сняла этот запрет.

В Кремле подчеркнули, что подобное решение означает новый виток напряженности. Владимир Путин четко сформулировал позицию России по поводу подобного развития событий, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.