Сын Трампа заявил, что только мошенничество сможет помешать его отцу на выборах

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Бывший президент США Дональд Трамп может проиграть в президентской гонке 2024 года только из-за мошенничества на выборах. Таким мнением поделился сын экс-главы Белого дома Дональд Трамп – младший в интервью изданию Axios.

Он также добавил, что недавняя попытка покушения сильно изменила его отца и будет иметь долгосрочное влияние на него.

По информации издания, в рамках предвыборной кампании Трампа уже формируется команда из юристов и наблюдателей, чтобы подготовиться к выборам в ноябре.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. В него выстрелили несколько раз, пока он произносил свою речь. Охрана увела Трампа со сцены. У бывшего президента было ранено ухо.

В результате стрельбы скончался один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого. Им оказался 20-летний мужчина из штата Пенсильвания, заключили в ФБР.

По данным местных СМИ, власти США пару недель назад получили информацию, согласно которой Иран якобы планировал покушение на Трампа. В Тегеране отвергли данные обвинения, назвав их предвзятыми и безосновательными.