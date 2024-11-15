Трамп-младший заявил, что Байден мог проголосовать за его отца

Фото: телеграм-канал Donald Trump Jr

Дональд Трамп – младший, старший сын избранного президента США Дональда Трампа, выразил 99% уверенность в том, что действующий лидер Штатов Джо Байден отдал свой голос за республиканца.

"Он (Джо Байден. – Прим. ред.) понимает, что сделала с ним Демократическая партия, что сделала (вице-президент США. – Прим. ред.) Камала Харрис", – пояснил свою позицию Трамп-младший на своем канале в видеохостинге Rumble.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

После победы республиканец уже начал формировать свой будущий кабинет. Так, он уже заявил о планах назначить Сьюзан Уайлс главой аппарата Белого дома и выдвинул кандидатуру экс-главы нацразведки США Джона Рэтклиффа на пост директора ЦРУ. Cенатор Марк Рубио при Трампе, как ожидается, займет пост госсекретаря США.

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами также получили должности, возглавив новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).