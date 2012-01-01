Американцы спешно покидают США из-за победы Дональда Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США заставила многих американцев задуматься об эмиграции. К тренду подключились даже мировые звезды. Как еще протестуют разочарованные успехом республиканца, расскажет Москва 24.

Звезды на чемоданах

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Американские звезды, которые во время выборов президента США выступали в поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис, открыто осудили победу республиканца Дональда Трампа и голосовавших за него соотечественников. В частности, певица Карди Би опубликовала видео, где она плачет, и написала, что "всех ужасно ненавидит".

Не менее эмоциональной оказалась и реакция певицы Билли Айлиш. Во время концерта в Нэшвилле она назвала Трампа "презирающим женщин" и "осужденным хищником". Без слез у нее тоже не обошлось.

К результатам выборов оказался не готов и актер Том Хэнкс. В открытом письме к своим поклонникам он объявил, что принял решение покинуть страну до окончания четырехлетнего президентского срока Трампа.





Том Хэнкс актер С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались – сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, что-то, что точно не Америка. <...> Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал.

Правда, отсутствие артиста было недолгим: спустя несколько дней после публикации обращения его заметили в аэропорту Лос-Анджелеса. Позднее Хэнкс написал в своих социальных сетях, что "хлопать дверью – не в его правилах".

О планах уехать из США из-за антипатии к избранному президенту заявляли и другие знаменитости, среди которых исполнительницы Тейлор Свифт, Барбра Стрейзанд и Шер, актрисы Шэрон Стоун и Джулия Робертс и другие.

Бегут всеми способами

Пережить период правления Трампа американцам предложили в кругосветном путешествии: продажу билетов на морской круиз длительностью четыре года запустили местные предприниматели.





из сообщения организаторов круиза Если ситуация в мире или результаты последних выборов заставили вас задуматься о том, не покинуть ли Соединенные Штаты, компания Villa Vie Residences хочет предложить вам свой вариант временного переезда.

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Появились варианты переезда и для тех граждан США, которые предпочитают путешествиям спокойную жизнь на одном месте. Издание The Washington Post опубликовало полноценное руководство по эмиграции в пять наиболее популярных для этого стран – Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Ирландию. Журналисты проанализировали их с точки зрения климата, внутриполитической ситуации, системы здравоохранения и специфики оформления виз.

Целибат на четыре года

Фото: Guy Smallman/Getty Images

Бойкотировать Дональда Трампа и его сторонников решили и некоторые американки. Причиной тому послужила политика избранного президента об ограничении права на аборт, которую он обещал продолжить в случае своей победы.

В соцсети TikTok стали набирать популярность видео, где женщины призывают друг друга присоединиться к радикальному феминистическому движению и на время работы Трампа отказаться от четырех вещей – свиданий, интимной близости, браков и детей.





пользовательница социальной сети Мужчины, которые проголосовали за Трампа, должны остаться в одиночестве.

Также в качестве меры протеста женщины предлагают бриться налысо, чтобы стать непривлекательными для противоположного пола, а также прекратить использовать приложения для знакомств.

Также, по данным американских СМИ, после победы Трампа женщины начали массово скупать препараты для искусственного прерывания беременности. Одна из фармацевтических компаний сообщила, что в течение суток после объявления об успехе республиканца количество запросов достигло 10 тысяч, что в 17 раз больше обычного.