Лавров заявил о рисках, которые несут провоцирующие столкновение ядерных держав инциденты

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных рисках, которые несут инициативы, провоцирующие столкновение двух ядерных держав. Так он прокомментировал ситуацию с упавшим в Черное море американским беспилотником.

"Любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда дают очень серьезные риски", – отметил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы российского МИД, Соединенные Штаты должны это понимать.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.



В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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