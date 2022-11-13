Глава МИД Украины допустил возможность личной встречи с Лавровым

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность личной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если от российской стороны поступит такое предложение.

"Вы спрашиваете о господине [Сергее] Лаврове – он не просил о встрече. Если он это сделает, то мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", – заявил он в интервью изданию Phnom Penh Post.

В минувший понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной, однако сейчас они исключены из-за запрета Киева на законодательном уровне на любые контакты с Москвой.

Он также отмечал, что для Москвы очевидно, что решение Киева отказаться от переговоров не было самостоятельным. По словам Пескова, такой указ киевским властям поступил из Вашингтона.

В свою очередь, первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что возможность мирных переговоров российской и украинской сторон исключена. Он отметил, что государства предъявляют очень разные условия, чтобы начать контакты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

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