Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Хоккеист и заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года. Об этом он сообщил журналистам в Москве.

"Я поддерживаю Владимира Владимировича и считаю, что это многолетний лидер России, и в принципе он подтверждает это все своими действиями, уверенными действиями, все во благо России", – сказал Гуськов.

Он обратил внимание, что даже сейчас, в непростое время экономика страны движется в правильном направлении. Спортсмен выразил надежду, что события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и Россия будет двигаться уже семимильными шагами в развитии своего экономического роста.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России в качестве кандидата для участия в выборах. Для этого в ряде столичных торговых центров и иных общественных пространств до конца января продолжают работать несколько десятков точек сбора подписей. Кроме того, в самом центре Москвы, в Гостином дворе, работает предвыборный штаб Владимира Путина.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента начался 23 декабря. Площадки работают ежедневно с 16:00 до 20:00.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение президента участвовать в выборах