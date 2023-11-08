Финляндия уведомила РФ о ходе расследования повреждения Balticconnector

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Финская сторона уведомила Россию о ходе расследования инцидента с повреждением газопровода Balticconnector. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Расследование продолжается. На уровне властей мы работаем с международными партнерами. Что касается России, мы оповестили власти об инциденте по дипломатическим каналам", – приводит ТАСС ее слова.

Валтонен прокомментировала и повреждение российского кабеля в Балтийском море. Она отметила, что РФ не просила о помощи в расследовании.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Кайя Мюккянена, поломка вызвана внешними силами.

В свою очередь, береговая охрана Финляндии не исключает связи обрыва российского телекоммуникационного кабеля "Балтика" и инцидента на газопроводе Balticconnector.



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