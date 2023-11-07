У Кремля нет информации о повреждении российского кабеля в Финском заливе

Фото: kremlin.ru

В Кремле нет информации о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля России в Финском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе "Ростелекома", в свою очередь, рассказали ТАСС, что связь в Калининградской области с территорией РФ осуществляется в привычном формате, происшествие с кабелем не сказалось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг людям.

"Передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", – добавили в компании.

При этом в пресс-службе отметили, что ремонт поврежденного кабеля может составить около 10 рабочих дней исходя из погодных условий в регионе. В "Ростелекоме" также напомнили, что 5 ноября начались восстановительные работы с участием судна "Спасатель Карев".

"О завершении работ будет сообщено дополнительно", – заключили представители компании.

Ранее сообщалось об обрыве кабеля в районе исключительной экономической зоны Финляндии. Финские власти просили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом.

7 октября финские СМИ заявили о начале ремонта российского кабеля связи "Балтика" на дне Финского залива. Речь идет о кабеле длиной около одной тысячи километров между Санкт-Петербургом и Калининградом, который пролегает через финские и шведские экономические зоны. По предварительной информации, канал могли повредить вместе с газопроводом Balticconnector и подводным кабелем между Швецией и Эстонией.

Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Финская полиция считает , что Китай причастен к повреждению газопровода. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.

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