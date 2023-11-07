07 ноября, 13:02Происшествия
У Кремля нет информации о повреждении российского кабеля в Финском заливе
Фото: kremlin.ru
В Кремле нет информации о ситуации с повреждением телекоммуникационного кабеля России в Финском заливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пресс-службе "Ростелекома", в свою очередь, рассказали ТАСС, что связь в Калининградской области с территорией РФ осуществляется в привычном формате, происшествие с кабелем не сказалось на работе инфраструктуры связи и оказании услуг людям.
"Передача данных организована по наземным маршрутам, также есть резервные спутниковые каналы связи", – добавили в компании.
При этом в пресс-службе отметили, что ремонт поврежденного кабеля может составить около 10 рабочих дней исходя из погодных условий в регионе. В "Ростелекоме" также напомнили, что 5 ноября начались восстановительные работы с участием судна "Спасатель Карев".
"О завершении работ будет сообщено дополнительно", – заключили представители компании.
Ранее сообщалось об обрыве кабеля в районе исключительной экономической зоны Финляндии. Финские власти просили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом.
7 октября финские СМИ заявили о начале ремонта российского кабеля связи "Балтика" на дне Финского залива. Речь идет о кабеле длиной около одной тысячи километров между Санкт-Петербургом и Калининградом, который пролегает через финские и шведские экономические зоны. По предварительной информации, канал могли повредить вместе с газопроводом Balticconnector и подводным кабелем между Швецией и Эстонией.
Balticconnector перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Финская полиция считает , что Китай причастен к повреждению газопровода. Там установили, что в момент инцидента около газового объекта находилось китайское судно.
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