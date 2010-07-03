В столице пройдут выборы в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Единый день голосования, 8 сентября, в столице пройдут выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.

В помещении для голосования нужно подойти к членам участковой избирательной комиссии (УИК) и показать свой паспорт. Заполнять бюллетень нужно в кабине для тайного голосования. Чтобы проголосовать, надо поставить любой знак в квадрате напротив фамилии, имени и отчества кандидата. Если отметки будут в нескольких квадратах или, наоборот, не будет ни одной отметки, бюллетень признают недействительным. Заполненный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.

В этом году на выборах депутатов Мосгордумы проведут эксперимент по электронному голосованию. Участвовать в нем будут округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Проголосовать в электронной форме смогут москвичи старше 18 лет, которые зарегистрированы в трех экспериментальных избирательных округах и подали заявление до 4 сентября.

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, включает 225 человек. Его можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Сведения о кандидатах также размещены на стендах в помещениях УИК.

Кроме того, сервис по поиску информации о кандидатах и избирательных участках на предстоящих выборах в МГД создала Московская федерация профсоюзов. Пользователи сервиса могут узнать номер своего избирательного округа, номер и адрес УИКа и кандидата, поддержанного профсоюзами. МФП также разослала жителям столицы SMS с приглашением на выборы.