МФП создала сервис по поиску информации о предстоящих выборах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская федерация профсоюзов (МФП) создала сервис для горожан по поиску информации о кандидатах и избирательных участках на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Новый сервис поможет москвичам узнать "номер своего избирательного округа, номер и адрес УИКа и кандидата, поддержанного профсоюзами", сказано в сообщении Московской федерации профсоюзов. Отмечается, что МФП "решила принять активное участие в избирательной кампании 2019 года" и "поддержать конкретных кандидатов".

Ранее Московская Федерация профсоюзов пригласила жителей столицы на выборы с помощью SMS. В них содержатся сведения об адресах избирательных участков и именах кандидатов.

Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты МГД включает 225 человек.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах с помощью каналов в метро. На экранах в вагонах поездов будут показывать ролики об участниках выборов.