МФП создала сервис по поиску информации о предстоящих выборах

14:57
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московская федерация профсоюзов (МФП) создала сервис для горожан по поиску информации о кандидатах и избирательных участках на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Новый сервис поможет москвичам узнать "номер своего избирательного округа, номер и адрес УИКа и кандидата, поддержанного профсоюзами", сказано в сообщении Московской федерации профсоюзов. Отмечается, что МФП "решила принять активное участие в избирательной кампании 2019 года" и "поддержать конкретных кандидатов".
Ранее Московская Федерация профсоюзов пригласила жителей столицы на выборы с помощью SMS. В них содержатся сведения об адресах избирательных участков и именах кандидатов.
Выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты МГД включает 225 человек.
Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах с помощью каналов в метро. На экранах в вагонах поездов будут показывать ролики об участниках выборов.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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