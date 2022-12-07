На Западе ждут российско-украинских переговоров, но не торопят их начало – СМИ

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Западные политики ждут переговоров между Россией и Украиной, но не торопят их начало, пишет газета "Коммерсант".

В статье отмечается, что поездка президента Франции Эммунуэля Макрона в США продемонстрировала, что на Западе есть два подхода к российско-украинскому конфликту.

"С одной стороны, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". С другой – некоторые, включая Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам в любой момент", – говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что, по мнению президента США Джо Байдена, для диалога с Москвой должны сложиться "определенные условия". Макрон же, напротив, указал на необходимость поддерживать контакты с Владимиром Путиным.

В публикации отмечается, что слова президента Франции нашли отклик среди многих чиновников Евросоюза. Так, публично Макрона в этом вопросе поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит усилий Евросоюза, которые были бы направлены на дипломатическое разрешения конфликта на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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