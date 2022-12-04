В США заявили, что гарантии безопасности для России остановят конфликт на Украине

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Гарантии безопасности для России могут завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает 19FortyFive.

Обозреватель Джек Бакби в своей статье поддержал недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости учитывать озабоченности Москвы.

"Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение", – высказался автор.

Он также добавил, что отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО ускорит разрешение конфликта.

Ранее Макрон заявил, что в будущем Россия должна получить гарантии безопасности. По его словам, после завершения конфликта на Украине архитектура безопасности Европы должна включать гарантированные условия для РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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