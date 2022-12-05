В Кремле не заметили сдвигов политики ЕС в сторону дипломатического решения по Украине

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Россия не видит усилий Евросоюза, которые были бы направлены на дипломатическое разрешения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Нет, мы так не считаем", – ответил он на вопрос журналистов о том, замечают ли в Кремле какие-либо сдвиги политики ЕС в сторону дипломатии.

Ранее в США заявили, что гарантии безопасности для России остановят конфликт на Украине. Обозреватель Джек Бакби в своей статье поддержал недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости учитывать озабоченности Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

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