Фото: Власти Нигера заявляют о подготовке интервенции со стороны двух государств центра Африки

Правящий орган мятежников Нигера – Национальный совет спасения родины (НССР) – заявил о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Центральной Африки, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подготовка идет, несмотря на неодобрение населения Нигера и экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также сообщается о готовящейся атаке "силами иностранной державы в координации с ЭКОВАС и террористическими группировками".

Как заявляет руководство республики, для него любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться участником операции.

Ранее стало известно, что экономическое сообщество стран Западной Африки пока не готово применить военную силу против мятежников в Нигере. Высокопоставленный военный одной из стран-членов объединения заявил, что пока необходимо нарастить силы подразделений, прежде чем принимать участие в подобных боевых действиях.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Эковас Омара Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

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