Маск заявил о необходимости создания в США новой партии

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что США нужна новая политическая партия, которая будет представлять интересы большинства населения.

Незадолго до этого бизнесмен опубликовал на своей странице в соцсети X опрос, в котором поинтересовался, настало ли время создать в Штатах партию, представляющую интересы среднего класса. Около 80% пользователей платформы поддержали это утверждение.

"Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять 80% среднего класса! И ровно 80% людей с этим согласны. Это судьба", – прокомментировал результаты опроса Маск.

Он уже успел придумать название потенциально возможной фракции – "Партия Америки".

Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как бизнесмен покинул должность на госслужбе. Предприниматель выступил с критикой законопроекта президента Штатов о сокращении госрасходов. Вместе с тем он обвинил Трампа в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

Как предположили СМИ, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, одна из инициатив Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе Tesla.

В ответ на высказывания предпринимателя Трамп заявил, что тот сошел с ума из-за того, что его лишили полномочий. Также президент добавил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит госсубсидии и контракты с компаниями Маска.