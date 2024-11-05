Российские военные перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие при помощи минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва украинских подразделений в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Таким образом, бойцам удалось восстановить госграницу на данном участке.

До прорыва ВСУ в российский регион здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Однако украинские войска, используя иностранную инженерную технику, постоянно нарушали государственную границу на нескольких участках Глушковского района.

Часть формирований ВСУ была блокирована и уничтожена, другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу, сообщили в Минобороны.

По плану командира гвардейского парашютно-десантного полка после атаки и выхода на достаточное расстояние российские силы под прикрытием артиллерии выдвинулись вперед, чтобы заблокировать подходы противника и восстановить границу.

Уничтожив противника, военные РФ осмотрели позицию ВСУ, обнаружили там минный шлагбаум, растянули его и разместили мины.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 29,6 тысячи военных, 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров и прочей техники.

Владимир Путин заявил о своей уверенности в полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины. По мнению президента, после того, как украинские войска покинут российские территории, работа волонтеров будет там очень востребована.

